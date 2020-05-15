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Farkındalık için heykeline maske taktı

DHA

Burhan CEYHANCemal YILDIRIM/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, Adnan Menderes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Şükrü Kara (61), koronavirüs salgınında zorunlu olmasına rağmen maske takmayan kişilere dikkat çekmek için, ilçedeki bir meydanda bulunan ve kendisinin gazete okurken tasvir edildiği heykeline maske takıp, poz verdi. Efeler ilçesi İstasyon Meydanı'na, 10 yıl önce yapılan parka dönemin Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş ve Aydın Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu tarafından 1994 yılında İzmir'deki bir trafik kazasında yaşamını kaybeden merhum gazeteci...

Farkındalık için heykeline maske taktı

<br>Burhan CEYHANCemal YILDIRIM/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, Adnan Menderes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Şükrü Kara (61), koronavirüs salgınında zorunlu olmasına rağmen maske takmayan kişilere dikkat çekmek için, ilçedeki bir meydanda bulunan ve kendisinin gazete okurken tasvir edildiği heykeline maske takıp, poz verdi.<br>Efeler ilçesi İstasyon Meydanı'na, 10 yıl önce yapılan parka dönemin Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş ve Aydın Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu tarafından 1994 yılında İzmir'deki bir trafik kazasında yaşamını kaybeden merhum gazeteci Barış Selçuk'un ismi verildi. Okumanın önemine dikkat çekmek için parka bir de gazete satan çocuk ile bir gazete okuyan adam heykelinin yapılması planlandı. Parkın açılmasında büyük destekler veren ve Aydın'da 37 yıl eğitimcilik yaparak binlerce öğrenci yetiştiren Adnan Menderes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Şükrü Kara'nın gazete okuyan adam olarak heykeli dikildi. Yanına bir de gazete satan çocuk heykeli yapıldı. Gazete satan çocuk heykeli zamanla, vandallar tarafından kırıldı. Bunun üzerine kalan parçaları da Belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Ama gazete okuyan adam heykeli yerinde kaldı.<br>Parkın önünden her geçtiğinde heykelini görünce memnuniyet duyduğunu belirten Şükrü Kara, ilginç bir eyleme imza attı. Koronavirüs salgınında zorunlu olmasına rağmen maske takmayan kişilere dikkat çekmek için, parktaki kendi heykeline cerrahi maske takıp, objektiflere poz verdi.<br>'HEYKELİN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK'<br>Heykelin öneminin çok büyük olduğuna değinen Dr. Şükrü Kara, "O yıllarda Adnan Menderes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde proje bölüm başkanlığı görevini yürütüyordum. Gazete okuyan adam olarak parka birebir benim heykelimi yapılıp, dikildi. Buradaki amacımız okumayı önemseyip görsel olarak insanlara aşılamaktı. Bu nedenle dikildi. Heykeller toplumun eğitilmesinde çok önemli unsurlardır. Yüzlerce kitap okursunuz, ancak bir heykelin verdiği dersi yüzlerce kitapla elde edemezsiniz. O günkü il idaresi ve belediyeye teşekkür ediyorum" dedi.<br>'İNSANLARIN HEYKELLE İLGİLENMESİ BENİ MUTLU EDİYOR'<br>Gelip, geçerken heykelin yanında oturan insanları görmenin kendisini mutlu ettiğini de vurgulayan Kara, "Heykelimin yanına oturanlar adeta onunla muhabbet ediyor. Heykele gözlük takanlar, omzuna elini kolunu atanlar oluyor. Bol bol fotoğraf çektiriyorlar. Bu tabii ki bu çok hoş bir durum oluyor. Ama heykel artık ben olarak değil oturan bir varlıktır" dedi.<br>HEYKELİNE MASKE TAKTI<br>Heykeli maske takarak farkındalık yaratmak istemesinin nedenini ise Kara, şöyle anlattı:<br>"Bu koronavirüs salgını günlerinde biraz daha duyarlı davranıp, sevdiklerimizi daha uzun süre görmek adına da maske takmalıyız. Halen daha cadde ve sokaklarda maskesiz dolaşan insanlarımız var. Onların da duyarlı olmalarında fayda var. Çünkü, günlerdir insanlar bir emek harcıyorlar. Evlerinde kapalı duruyorlar. Bu eve kapanma ve çekilen bu sıkıntı ve ızdırabın, boşa gitmemesi adına da daha duyarlı davranmakta fayda var."DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN Cemal YILDIRIM <br>2020-05-15 08:40:33<br>

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