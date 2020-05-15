Bakan Kasapoğlu ile görüşen antrenörlerden İl Müdürü Fillikçioğlu’na ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüşen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri, İl Müdürü Fillikçioğlu'nu ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile video konferans yoluyla görüşen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri Aslı İnegöllü ve Musa Yörük, İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'nu ziyaret ederek, görüşme hakkında bilgilendirme yaptı. İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu da, İnegöllü ve Yörük’e başarılı çalışmalarının devamını diledi.

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