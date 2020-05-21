Kuşadası’ndaki gasp olayının şüphelisi 4 kişi yakalandı

Kuşadası’nda Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen gasp olayının zanlısı 4 kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; 13 Mayıs 2020 tarihinde gece yarısı 01.00’de Kuşadası Cumhuriyet Mahallesinde meydana gelen olayda yolda yürüyen bir kişi 4 kişi tarafından gasp edilmişti. Olayın ardından soruşturma başlatan ve çevredeki tüm kameraları inceleyen Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin araştırması sonucu olayın şüphelileri olarak belirlenen 4 zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı. Polis ekipleri ayrıca, müştekiye ait bin 250 TL para ve cep telefonunu şüphelilerden alarak, sahibine teslim etti.

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