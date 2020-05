Erkek arkadaşının öldürdüğü Merve'nin babası: Her kadın cinayetinde o acıyı yaşıyoruz

<br>Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde yaşayan Salih Kotan (49), 9.5 ay önce erkek arkadaşı Muhammet Gürsoy (28) tarafından parkta pompalı tüfekle öldürülen kızı Merve Kotan'ın (19) mezarını ziyaretinde, "Her kadın cinayetinde aynı acıyı ve o anları yaşıyoruz" dedi.<br>Olay, geçen 15 Ağustos'ta saat 04.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Nevzat Biçer Parkı'nda meydana geldi. Muhammet Gürsoy, bir süredir arkadaşlık yaptığı Merve Kotan ile ortak arkadaşları Ekim Türkmen'i pompalı tüfekle vurarak, öldürdü. Çifte cinayetin ardından kaçan Muhammet Gürsoy, polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Gürsoy hakkında Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Karar duruşması 18 Haziran'da görülecek.<br>Dün kızı Merve'nin Kemer Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret eden babası Salih Kotan, kızını kendilerinden koparan Gürsoy'a en ağır cezanın verilmesini istedi. Kotan, hayatının baharındaki kızını kaybetmenin acısının halen tazeliğini koruduğunu söyledi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar'ın (25), 24 Mayıs'ta Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'ndeki evine gittiği milli boksör olan erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu (26) tarafından bıçakla öldürülmesi olayının kendisine kızı Merve'nin öldürüldüğü olayı hatırlattığını belirten Kotan, "Her kadın cinayetinde aynı acıyı ve o anları yaşıyoruz" dedi<br>'BİRİNİN 11 DİĞERİNİN 14 SUÇ KAYDI VAR'<br>Bayramda da kızının mezarını ziyaret ettiğini belirten Salih Kotan, "Kemer Mezarlığı artık ikinci evimiz oldu. Bayramda çok acı bir haber daha aldık. Muğla'da, 'Zeynep' isminde bir kızımız vahşice katledildi. Biz bu cinayetleri duyduğumuzda kendi kızımızın öldürüldüğü gün yaşadığımız acıyı ve devam eden acıyı tekrar yaşıyoruz. Dikkatimizi çeken şey Muğla'daki kızımızı katleden caninin de kızım Merve'yi öldüren kişi gibi bir suç makinesi olduğudur. Merve ve arkadaşı Ekim'i katleden caninin hırsızlık, nitelikli yağma, tehdit, şantaj, resmi evrakta oynama gibi 11 ayrı suç dosyası var. Muğla'daki caninin de 14 suç kaydı var. Bunların artık bitmesi lazım. Bu suç makineleri ile bir arada aynı toplumda yaşamak istemiyoruz. Biz kızımızı kaybettik. En ağır cezayı alsa da bizim kızımız geri gelmeyecek. Elbette ki adalet tecelli edecek. Ancak, biz istiyoruz ki, başka Merveler, başka Zeynepler ve Cerenler ölmesin. Bunun için adaletin hızlı ve etkin bir şekilde işlemesini istiyoruz. Bu toplumda insanlar huzur ve güven içerisinde korkmadan yaşamalarını istiyoruz. Bu ruh hastası insanların, psikopatların ve suç makinelerinin toplumdan soyutlanması gerekiyor. Bunlarla aynı atmosferde aynı havayı teneffüs etmek istemiyoruz" diye konuştu.<br>'EVLADIN ÖLDÜ MÜ SEN DE ÖLÜYORSUN'<br>Her kadın cinayeti haberi aldığında kahrolduğunu belirten baba Kotan, şöyle devam etti: "Mağdur olmamıza bu kadar acı çekmemize rağmen her zaman söylüyorum Allah düşmanıma bile evlat acısı vermesin. Evlat acısı, çok farklı, asla unutulmayan bir acı. Evladın öldüğü zaman artık sen de ölüyorsun. Gömülmeyi bekliyorsun."<br>RÜYADA GÖRDÜ ÇEŞME YAPTIRDI<br>Mezarlıklar Müdürlüğü'nden izin alıp, bir hafta önce kızının mezarı yanına çeşme yaptırdığını belirten Kotan, "Rüyamda kızımı buradan su içerken gördüm. Bunu şu ana kadar da kimseyle paylaşmamıştım" dedi.<br> DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN<br>2020-05-28 11:54:15<br>

