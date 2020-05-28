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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sökeli çiftçiden örnek davranış Tarlasındaki buğdayı ihtiyaç sahipleriyle paylaştı

İHA

Söke'nin Sarıkemer Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Ali Barışık, tarlasındaki buğdayları ihtiaç sahipleriyle paylaşarak örnek bir dayanışmaya imza attı.

Sökeli çiftçiden örnek davranış Tarlasındaki buğdayı ihtiyaç sahipleriyle paylaştı

Söke’nin Sarıkemer Mahallesi’nde yaşayan çiftçi Ali Barışık, tarlasındaki buğdayları ihtiaç sahipleriyle paylaşarak örnek bir dayanışmaya imza attı.
Koronavirüs pandemi sürecinde dünyanın ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik zor durumdan etkilendiğini belirten Çiftçi Ali Barışık, tarlasındaki buğdayı ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşma kararı aldı. Sarıkemerli hayırsever çiftçinin bu kararını öğrenen çok sayıda kişi, Ali Barışık’a ulaştı. İhtiyaç sahiplerinin taleplerini tek tek not eden Barışık, hasat zamanı geldiğinde önce, ihtiyaç sahiplerinin buğdaylarını ayırdı.
Ali Barışık, “Geçen hafta hasatımı gerçekleştirdim. Kimine bir çuval, kimine iki çuval talebe göre buğdaylarını ayırdım. Kendisi gelebilenler gelip aldılar. Gelemeyenlerin buğdaylarını kendi aracımla dağıttım. Bu zor günlerde evine ekmek götüremeyenlerin sevincini paylaştığım için çok mutluyum. Allah bereket versin. Allah bu günleri bir daha yaşatmasın” dedi.

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