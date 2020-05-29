Banka müdürü kadına saldıran şüpheli bilincinin yerinde olmadığını öne sürmüş

<br>Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde özel bir bankanın şube müdürü Pelin Y.'ye (40), saldırıp, tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Serdar Günay'ın (45) polise verdiği ilk ifadede suçunu itiraf ettiği ortaya çıktı. Günay'ın ifadesinde, "Bilincim yerinde değildi. Kime saldırdığımı bilmiyorum. Çok pişmanım" dediği belirtildi.<br>Olay, önceki gün saat 09.00 sıralarında Kuşadası ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Müdür olarak çalıştığı bankaya giden Pelin Y., otomobilini park ettikten sonra cinsel taciz suçundan sabıkası bulunan Serdar Günay'ın saldırısına uğradı. Günay, Pelin Y.'yi darbedip, taciz etti. Pelin Y.'nin çığlıkları üzerine paniğe kapılan Serdar Günay, koşarak uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.<br>İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarından şüphelinin Serdar Günay olduğunu saptadı. Günay, aynı gece saklandığı eve yapılan baskınla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serdar Günay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.<br>Benzer suçlardan poliste 13 kaydı bulunan Günay'ın polisteki ifadesinde, suçunu itiraf ettiği belirtildi. Günay'ın, "Saldırı anında bilincim yerinde değildi. Kendimi birden kaybettim. Kime saldırdığımı bilmiyordum. Pelin Y. ile önceden bir tanışıklığımız yok. Saldırıyı herhangi birinin yönlendirmesiyle yapmadım. Çok pişmanım" dediği belirtildi.<br>'SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIM'<br>Saldırının ardından yüzünde ve boynunun bazı yerlerinde morluklar oluşan Pelin Y., DHA muhabirine olayı, "Sabah otomobilimi park ettikten sonra iş yerine gitmek için yürüdüğüm sırada arkamdan bir ses duydum. Birinin hızlı adımlarla bana yaklaştığını hissettim. Yüzümü döndüğüm an da bir kişi, eliyle ağzımı kapatıp, bana vurdu. Aynı zamanda da taciz etti. Bu kişiyi kesinlikle tanımıyorum. Ülkemizde kadına yönelik şiddet vakalarının azalması için davanın sonuna kadar takipçisi olacağım" diye anlatmıştı.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER <br>2020-05-29 12:53:25<br>

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