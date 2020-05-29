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Söke Kocacami'de şükür kurbanı kesildi

İHA

Aydın'ın Söke ilçesi merkez Kocacami'de günler sonra camide ibadetle buluşmanın sevinci yaşandı.

Söke Kocacami'de şükür kurbanı kesildi

Aydın'ın Söke ilçesi merkez Kocacami'de günler sonra camide ibadetle buluşmanın sevinci yaşandı.
Söke Müftüsü Ali Saim Doğru da Cuma namazını, Koca Cami’de vatandaşlarla birlikte kıldı. Cuma namazı, sosyal mesafe korunarak cami avlusunda kılınırken; namaz sonrası Türkiye Diyanet Vakfı Söke Şubesi tarafından şükür kurbanı kesildi. Kurban kesiminde Söke Müftüsü Ali Saim Doğru, Söke Merkezi Koca Cami hocası Keramettin Temiz, din görevlileri ve vatandaşlar tarafından dua edildi.

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