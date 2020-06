ATB Başkanı Çondur, kuru incire prim desteği istedi

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve yönetim kurulu üyeleri kuru incire prim desteği isteklerini video konferans ile yaptıkları görüşmede TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na iletti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Aydın Oda ve Borsa Meclis Başkanları, Yönetim Kurulu Başkanları, Meclis Başkanları ve Meclis üyelerinin katılımlarıyla video konferans aracılığıyla toplantı yaptı.Toplantıda, 1 Haziran itibariyle normalleşme takviminde önemli bir döneme başlayan Türkiye’de şimdiye dek alınan ekonomik önlemler ve yapılan çalışmalar ile mevcut duruma ilişkin istişare yapıldı.

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel ile Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur toplantıda yaptıkları konuşmada, kuru incire prim desteği sağlanmaması sebebiyle, üreticiler sattıkları ürünün müstahsil makbuzu talebinde bulunmamakta olduğunu, bu durumun haksız rekabet ve vergi kaçakçılığına sebebiyet verdiğini, destek ile hem üreticiye, hem de incir üretiminin artmasına katkı sağlanacağını ifade ettiler. Ayrıca, incir ticaretinin herkes tarafından kabul gören standartları belirlenmiş şekilde yapılması, kaliteli üretimin teşvik edilmesi, güvenli bir piyasanın oluşturulması, hasat zamanındaki arz fazlalığı sebebiyle fiyat düşüşlerinin önlenmesi için kuru incirde lisanslı depo tebliğinin yayınlanmasının gerekliliğini vurguladılar.

Zeytinyağı ve pamuk primleri arttırılmalı

Erdel ve Çondur sözlerinin devamında, 2020 yılı pamuk ve zeytinyağı prim miktarlarının arttırılarak açıklanması ve ödeme tarihlerinin öne çekilmesini, ayrıca Eximbank kredilendirme süreçlerinde bürokratik işlemlerin yoğunluğu ve evrak taleplerinin fazlalığı sürecinin uzamasına sebep olduğunu, evrak işlemlerinin ve kredi sonuçlandırma işlemlerinin hızlandırılması, çırçır fabrikalarının sigortalanamama sorununun çözümlenmesi, perakende et ve zeytinyağında KDV oranının yüzde 1’e düşürülmesi talebinde bulundular.

“Müstahisl makbuzlarının ibraz edilme zorunluluğu olmalı”

Yapılan görüşmede ayrıca, tarım ürünleri ticaretini kayıt dışı yapanların önüne geçilebilmesi amacıyla Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan üreticilerin, ÇKS dosyasında bildirdiği ürünlere ait müstahsil makbuzlarını ve borsa tescil belgelerini ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine ibraz etme zorunluluğu getirilmesi gerektiği belirtildi. Böylece kayıt dışı çalışanlar müstahsil makbuzu kesip, borsalara tescil işlemi yapamayacağı için üretici ürününü gerçek tüccara verecek ve üretilen her bir kilogram ürünün kayıt altına alınmış olacağı ifade edildi. Görüşmede, Ziraat Bankası’na sübvansiyonlu kredi borcu olanların 15 Mart 30 Haziran arası ödemesi gerekenler 6 ay faizsiz olmak şartıyla ertelendiği, ancak 1 Temmuz tarihinde ödemesi olanlar bu imkandan faydalanamadığı, bu sürenin 31 Aralık’a kadar uzatılması gerektiği aktarıldı.



“Aydın Kestanesi bir an önce belgelendirilmeli”

Erdel ve Çondur ayrıca, 2010’da Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret belgesi alınan, 2015 yılında " AB Komisyonu'na Coğrafi İşaret müracaatı yapılan “Aydın Kestanesinin” gerekli tüm belgelerin tamamlandığı bilgisi verilerek, sürecin hızlandırılması adına konunun TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu tarafından takip edilmesini isteyerek, belgenin ülkemize bir an önce kazandırılması konusunda destek talebinde bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise Aydınlı oda ve borsa başkanları ve meclis üyelerinin sıkıntılarını ve önerilerini topladıklarını, çözüm önerileriyle birlikte ilgili kurumlara iletileceğini ve takibini yapmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Toplantıya, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkan Yardımcıları Ahmet Şenel ile Rıza Uyar, Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Günaydın , Meclis Üyeleri Cihan Can, Erkan Aslan, M.Ali Avcu, Adem Türkmen ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz katılım sağladı.

