Kuşadası’ndaki Tarihi Hacı İbrahim Ağa Camisi ilgi bekliyor

Kuşadası’nın en önemli tarihi eserleri arasında yer alan ve tescilli anıt kapsamında bulunan Tarihi Hacı İbrahim Ağa Camisi’nin restore edilmesi isteniyor. Kuşadası’ndaki 5 tarihi camiden biri olan tescilli yapı son dönemlerdeki yangınlar ve ilgisizlik nedeniyle yıpranması vatandaşlar arasında üzüntü oluşturdu.

Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkan Mahmut Ökçesiz, Tarihi Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne sahip çıkılmasını isteyerek, “ Kuşadası'nın en talihsiz tarihi camisidir desek sanırım abartmış olmayız. Banisi ve onarım kitabeleri kayıp olan, sanat tarihçileri tarafından 17 yüzyılda yapılmış olacağı tahmin edilen ve yapıldığı tarihten yaklaşık 200 yıl sonra Kuşadası'nın ilk belediye reisi Sarızade İbrahim Ağa tarafından onarılmıştır. Cami; 1950, 1970 ve 1994 yıllarında tamir edilmiş, 2012 yılında ise yanarak tamamen kül olmuştur. Aydın Vakıflar Bölge müdürlüğü 20142017 arasında , üç yılda restore ettirmiş, ancak ibadete açılan bu cami ne yazık ki eski özgünlüğünü tamamen kaybetmiştir. Hacı İbrahim Cami; merkez Alaca Mescit Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerindedir. Günümüze dikdörtgen planlı bir harim, kuzeyinde son cemaat yeri ve kuzeybatısında silindirik gövdeli tek şerefeli minareden oluşan bir yapı gelebilmiştir “ dedi.

Caminin restore edilmesi için ilgilileri göreve çağıran Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkan Mahmut Ökçesiz, “ Kuşadası'ndaki 5 tarihi camiden biri olan, Hacı İbrahim Ağa camisi bugünlerde yine ilgisizlikten zor günler geçirmektedir. Haziresindeki mezar taşlarından büyük kısmı kaybolmuş, sadece 34 tane kalmış ve bir kısmı da eğer doğruysa belediye Fen İşleri deposuna kaldırılmıştır. Cami istinat duvarı çökmüş, etrafındaki yıkık binaların molozları ortalığı kaplamış ve temel duvarları bile zarar görmeye başlamıştır. Üstelik bilgisizlikten ve caminin tarihi geçmişini bilenlere danışılmadan, yapım tarihi 1572 olarak levhalandırılmıştır. Böylece Kuşadası kurulmadan önceki bir tarihte bu cami yapılmış olarak gösterilmekte ve halen bu yanlış orta yerde durmaktadır. Yani hem fiziki olarak, hem de tarihi olarak tahribat devam etmektedir “ diye konuştu.

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