Davutlar Sevgi Plajı’ndaki kullanım üniteleri tahrip edildi

Kuşadası Belediyesi’nin kullanımındaki Davutlar Sevgi Plajı’ndaki tuvalet, duş ve soyunma alanları gibi üniteler kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yaşananları “ Vandallık “ olarak yorumlayarak, sert tepki gösterdi.

Kuşadası’na bağlı Davutlar Sevgi Plajı’nda bulunan tuvalet, duş ve soyunma kabinlerinin tahrip edilmesine sert sözlerle tepki gösteren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile yaptığımız protokol doğrultusunda ortak sorumluluk alanımıza geçen plajlarımızdan olan Sevgi Plajı’nın yenilenen tuvalet, duş ve soyunma kabinleri kimliği belirsiz kişilerce sistematik olarak tahrip edilmektedir. Bunun adı en açık biçimiyle vandallıktır, halk düşmanlığıdır. Sorumluların tespiti ve haklarında gerekli işlemlerin yapılması için ilgili merciler nezdinde girişimde bulunacağız” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yapılan protokolle Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi’nin ortak sorumluluğuna geçen Sevgi Plajı’nın Arya A.Ş tarafından yenilenen tuvalet, duş ve soyunma kabinlerinin kapanış saati olan 20.00’den sonra kilitleri kırılmak suretiyle tahrip edildiğini ve kasıtlı bir biçimde kirletildiğini belirterek bu durumun vandallık ve halk düşmanlığı olduğunu söyledi. İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinde halkın hijyenik ve sosyal mesafenin korunduğu alanlarda nefes almaya her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Başkan Ömer Günel “Normalleşme adımları çerçevesinde belediyemize bağlı Arya A.Ş tarafından yeniden düzenlenen Sevgi Plajımızın binlerce lira harcanarak yenilenen ve düzenli olarak dezenfekte edilen tuvaletleri, duşları, lavaboları ve soyunma kabinleri kimliği belirsiz kişilerce sistematik olarak tahrip edilmekte ve kirletilmektedir. Bu vandallığa ve halkımızın parasının boşa harcanmasına müsaade etmemiz mümkün değildir. Konunun takipçisi olacak, sorumluların tespiti ve haklarında gerekli işlemlerin yapılması için ilgili merciler nezdinde girişimde bulunacağız. Hemşehrilerimizin ve konuklarımızın sağlığını, huzur ve güvenliğini bozacak hiçbir eyleme izin vermeyeceğiz” dedi.

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