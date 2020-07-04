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Dünyanın 8. harikası Arapapıştı Kanyonu turizmin yeni gözdesi oldu 26 kilometrelik kanyon eşsiz güzelliğiyle dikkat çekiyor

İHA

Aydın, Denizli ve Muğla illerinin sınırlarında yer alan, iç tekne turizminin yeni merkezleri arasına giren ve doğa severlerin büyük beğeni duyduğu Arapapıştı Kanyonu turizminde yeni gözdesi oldu.

Dünyanın 8. harikası Arapapıştı Kanyonu turizmin yeni gözdesi oldu 26 kilometrelik kanyon eşsiz güzelliğiyle dikkat çekiyor

Aydın, Denizli ve Muğla illerinin sınırlarında yer alan, iç tekne turizminin yeni merkezleri arasına giren ve doğa severlerin büyük beğeni duyduğu Arapapıştı Kanyonu turizminde yeni gözdesi oldu.
Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde bulunan Kemer Barajı’nı besleyen Akçay Nehri’nin oluşturduğu Arapapıştı Kanyonu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından 2017 yılında turizme kazandırılmasının ardından il ekonomisine de canlılık kattı. Eşsiz manzarası ile bir doğa harikası olma özelliği taşıyan kanyonda düzenlenen tekne turları her geçen gün artarak devam ediyor. 26 kilometre uzunluğunda olan, 50 metre su derinliği bulunan kanyonun yüksekliği ise 380 metreye ulaşıyor.
Kanyon, 2017 yılında Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından turizme açılmasının ardından dünya genelinde tanınmaya başladı. Arapapıştı Kanyonu son zamanlarda kamuoyu tarafından bir dünya harikası olarak lanse ediliyor. Bölge, sit alanı ilan edildiği için koruma altında bulunuyor. Henüz yeni yeni keşfedilen bu bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımlar da artarak devam ediyor. Barajın su toplamaya başlaması ile sular altında kalan baraja ismini veren tarihi Kemer Köyü’nün yeni yerleşkesinde kurulan Kemer Köy Pazarı ile birlikte açılan kafe, restoran ve işletmeler, gelen misafirler için hizmet veriyor. Dünyadaki birçok lagün ve kanyonlara da benzetilen Arapapıştı Kanyonu’nun diğer bir adı ise İnceğiz Kanyonu. Arapapıştı Kanyonu, İzmir’den 180 kilometre, Denizli’den 154 kilometre ve Muğla’dan ise 73 kilometre mesafede yer alıyor. Bu kanyonda yaklaşık 2 saat 15 dakika süren tekne turları yapılıyor. Yetişkin tekne turları kişi başı ücreti 50 TL ve öğrenciler için kişi başı tekne turu ücreti 40 TL olarak belirlenmiş.

"Kanyon, 2 bin 500 yıllık bir geçmişe sahip"
Bozdoğan ilçesinde bulunan Akçay’ın taşkın sularını önlemek ve elektrik üretmek amacıyla 1958 yılında hizmete açılan Kemer Barajı Havzasında kalan kanyon, 2 bin 500 yıllık bir geçmişe de sahip. Dönemin insanları tarafından gizlenmek ve korunmak için kullanılan Akçay Vadisindeki iki göl arasında bulunan kanyon, suyunun güzelliği, eşsiz doğası, ender bulunan balıkçıl, kartal, yaban keçisi, domuz gibi vahşi yaşam canlıları, kaya mezarları, gizli manastır gibi kültürel ve tarihi dokusu ile turizmin yeni gözdesi oldu. Kanyonda tekne turlarına çıkan yerli ve yabancı turistler, Denizli ve Muğla sınırlarından da geçerek çevresindeki kartpostallık manzaralara tanıklık ediyor. Kıvrıla kıvrıla giden teknenin her dönüşünde kanyon bambaşka bir manzara sunuyor. Güneş ve bulutların suya bıraktığı yansımalar ise fotoğraf tutkunlarının vazgeçemediği görüntülerden. Kanyonun her iki yanında sarp yamaçlarda tutunan ve yeşilin her tonunu taşıyan çam ağaçları ile kaplı doğal bitki örtüsünün kanyonu dolduran tatlı sulardaki yeşilin tonları ile buluşması ise ayrı bir görsel şölen olarak turistlerin karşısına çıkıyor. Tekne turunu tercih etmeyen ziyaretçiler ise patika yollardan doğa yürüyüşü yaparak tırmandıkları tepelerden kanyonu fotoğraflıyor. Antik dönemden kalan kaya mezarları ve tapınak kalıntıları arasında gezinen misafirler, geçmişe yolculuk ediyor. Kanyonun dışında bulunan Roma dönemine ait şehir kalıntıları, Karia döneminden Xyatis Antik kentine ait olduğu bilinen kalıntılar ve Körteke Kalesi gezi esnasında görülüyor. Geziye katılanlar kanyonda nesli tükenmek olan gri balıkçılların üreme yerlerini de keşfedebiliyor. ayrıca misafirler, dünyanın 8. harikası olarak görülen Arapapıştı Kanyonu seyir terasından da panoramik manzaralar ve gün batımını görüntüleme şansını yakalayabiliyor.

"Çok güzel bir yer"
Tekne turuna katılanlardan Azize Günay, “Dünyanın 8. harikası olan Bozdoğan’daki Arapapıştı kanyonuna geldim. Çok güzel bir yer. Gelinip görülmesi gereken bir yer. Yeşillikleri, suyu, doğası, temiz havası ile çok mutlu olduğum bir yer. Tarihi eserleri ile değişik bir yer” dedi.

"Arapapıştı Kanyonu"
Arapapıştı Kanyonu’nun isminin nereden geldiğine dair çeşitli rivayetler var. Bir rivayete göre Bizanslıların, Araplarla yaptıkları savaşta Bizans Hükümdarının düşman ordularına karşı koyuşu Arapları çok şaşırtmış. Bu yüzden argoda kullanılan apıştı kelimesinden dolayı Arapapıştı Kanyonu adı verilmiş. Bir başka rivayete göre ise Araplar, bu kanyonun doğal güzellikleri karşısında çok şaşırdığı için bu adı almış. Diğer bir rivayet ise bu kanyonun üst kısmında bir ova yer alıyor. Bu civarda yaşayan fakir bir Arap erkek çocuğu, işçilerle birlikte ovada çalışıyor. İşçilere nehirden su taşıyan Arap oğlan, kanyona geliyor. Ayağının bir tanesinin kanyonun karşısındaki dağa, diğer ayağını ise bulunduğu kısma koyarak eğiliyor ve nehirden toprak kabına su dolduruyor. Apışma pozisyonunda su alan Arap çocuk yüzünden bu bölgeye Arapapıştı Kanyonu adı veriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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