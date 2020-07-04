Montessori Çocuk Akademisi’nde tatil başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamasıyla 1 Haziran 2020 tarihinde kapılarını tekrar öğrencilerine açan Özel Başak Koleji Montessori Çocuk Akademisi, 3 Temmuz 2020 Cuma günü düzenlediği sertifika töreni ile velilerine duygu dolu saatler yaşattı.

Okul kampüsünde öğrenci ve velilerine hijyen ve sosyal mesafe kurallarına özen gösterilerek hazırlanan kahvaltının ardından, küçük yaş grubu öğrencileri sertifikalarını öğretmenlerinin elinden alarak bir üst sınıfa geçtiler; büyük yaş grubu öğrencileri ise sertifikalarını almanın ve ilkokula ilk adımlarını atmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadılar.

Okullarına ve öğretmenlerine “Tatilimiz Başlıyor” programı ile veda eden minikler, Montessori Çocuk Akademisi yönetici ve öğretmenleri tarafından yaz tatiline neşeyle ve keyifli uğurlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.