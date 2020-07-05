Nazilli'de oyunculara izin

<br>NAZİLLİ, (DHA) - TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da yönetim ligin nasıl tescil edileceği konusundaki belirsizliğin sürmesi üzerine futbolculara izin verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) maçların oynanmayacağını açıklamasının ardından bir süre idman yapan, daha sonra çalışmalara ara verip kampta bir arada kalma kararı alan siyah-beyazlılar, TFF'nin tescil kararının gecikmesi üzerine bu kez oyuncuları serbest bıraktı.<br>Bu gelişme üzerine futbolcular tesislerden ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun kesin ve net bir karar verememesinden kaynaklı olarak, karar çıkana kadar tüm futbolcularımıza izin verilmiştir. Federasyonun yapacağı liglerin tescil formatı ile ilgili açıklamasından sonra tekrar planlama yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)<br>2020-07-05 13:59:14<br>

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