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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin ilk Robotik ve Yapay Zeka Enstitüsü ADÜ’de kuruluyor

İHA

Modern hayatın tüm evresine dokunan robotların üretimine ve gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde Robotik ve Yapay Zeka Enstitüsü kuruluyor. Kurulacak olan enstitü, dünyada ikinci Türkiye'de ise ilk olma özelliğine sahip olacak.

Türkiye’nin ilk Robotik ve Yapay Zeka Enstitüsü ADÜ’de kuruluyor

Modern hayatın tüm evresine dokunan robotların üretimine ve gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde Robotik ve Yapay Zeka Enstitüsü kuruluyor. Kurulacak olan enstitü, dünyada ikinci Türkiye’de ise ilk olma özelliğine sahip olacak.
11. Kalkınma Planında yer alan üniversite ve sanayi iş birliğinde, sanayinin ihtiyacı olan bu alandaki istihdamın sağlanmasında da önemli rol oynaması bekleniyor. “Hedefimiz ADÜ’nün Türkiye’de öncü olması” diyen ADÜ Rektörü Osman Selçuk Aldemir, “Sanayiüniversite iş birliği noktasında açılımlarımızı son noktaya getirdik. Milli ve yerlilik esasına dayalı hamlelerimiz başladı. Bu haber bizi çok mutlu etti” diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.
Hızla gelişen teknoloji sayesinde robotlar, tüm hayatımızın birer parçası olmaya devam ediyor. İşletme, mühendislik, iletişim, ulaşım, tarım, tıp ve savunmaya kadar birçok alan robotik sistemler ile büyük değişimler geçirdi. Türkiye de gelişen robot teknolojisinde söz sahibi olmak için adım atıyor. Bu doğrultuda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde robotların üretimine ve gelişmesine katkı sağlamak için Robotik ve Yapay Zeka Enstitüsü kuruluyor. Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip olacak enstitünün 11. Kalkınma Planında yer alan üniversite ve sanayi iş birliğinde, sanayinin ihtiyacı olan bu alandaki istihdamın sağlanmasında da önemli rol oynaması hedefleniyor.

“Satın alarak adapte olmak değil üretebilmek”
Dünya çapında robot satışları uzun yıllardır çift haneli rakamlı yüzdelerde ifade edilirken bazı endüstrilerin robot satışlarında ise yıllık büyüme oranları yüze 50’lik seviyelere ulaştı. Bu teknolojiyi üretemeyen ülkeler, üreten ülkelere oranla ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerde geride kaldığı yayınlanan istatistik raporlarında yer aldı. Bu doğrultuda Adnan Menderes Üniversitesi, Robotik ve Yapay Zeka Enstitüsü’nün kuruluş amacını önemli olanın teknolojiyi satın alarak adapte olmadığını teknolojiyi üretebilmek olduğuna vurgu yapıyor.

“Cumhurbaşkanımızın söylemi Üniversitemizin milli teknoloji dönüşümünde vizyonunu oluşturdu”
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Robotik ve Yapay Zeka Enstitüsü’nün kuruluşuna ilişkin yaptığı değerlendirmede “Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği ‘teknolojilerin pazarı değil üreticisi olmak istiyoruz’ söylemi üniversitemizin milli teknoloji dönüşümünde vizyonunu oluşturdu. Bir buçuk yıl önce mühendislik fakültemizdeki arkadaşlarımıza yapay zeka ve robotik endüstrisi konusunda çalışmaları başlatması talimatını verdik. Muazzam üretimler ortaya çıktı, üniversitemizle, çalışma arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.
İnsansız kara araçları ve insansız hava araçlarını ürettiklerini belirten Aldemir, “Robotlarımız halihazırda tarım sektöründe, eğlence sektöründe, güvenlik sektöründe işlevsel çeşitli kabiliyetlere sahipler. Yapay zeka yazılımlarıyla ilaçlama, ölçümleme, dijital kayıt tutma, fotoğraf ve video arşivleri oluşturma gibi yeteneklere kavuştular. Otonom sürüş katiyetlerinde beklediğimizin ötesinde kazanımlar elde ettik. İnsansız deniz araçlarını da üretmek için fizibilite çalışmalarına başladık” dedi.

“Ektiğimiz tohum büyüdü meyve vermeye başladı”
Açıklamasına “Girişimimiz olgunlaştı ve ektiğimiz bu tohum büyüdü, meyve vermeye başladı” sözleri ile devam eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Dünyada ikinci Türkiye’de ise ilk defa Yapay Zeka ve Robotik Enstitüsü’nü Aydın Adnan Menderes Üniversitemizde kuracağız. Enstitünün kuruluş dosyasını Yüksek Öğretim Kurumuna gönderdik, ilgili sunumlarımızı gerçekleştirdik. Ekibimiz şu an insansı robot üretimi noktasında da çalışmalara başladı. Büyük ve güçlü Türkiye için üniversitemiz tüm birimleriyle tüm personeliyle, gece gündüz kendini adayarak üretmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.
Kurulacak enstitü bünyesinde; tasarım, algılama ve tahrik yöntemleri, kinematik, dinamik, kontrol, bilişsel süreç (planlama, öğrenme, karar alma vb), etkileşim (insanrobot ve robotrobot), makine öğrenmesi, yapay zeka ve akıllı sistemler konularında çalışmalar yapılması planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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