Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bozçelik, Muğla’ya atandı

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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Aydın İl Müdürü Seyfi Bozçelik, Muğla’ya atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Çalışma ve Sosyal Hizmetler Aydın İl Müdürü olarak görev yapan Seyfi Bozçelik, Muğla’ya atandı.

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