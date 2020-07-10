Kapıyı tekmeledi, kırılan cam bacağını kesti



Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, çeşitli suçlardan yattığı cezaevinden bir süre önce tahliye olan Yaşar Ş. (30), tekme attığı kapı camının bacağını kesmesi sonucu yaralandı.

Nazilli ilçesinde, darp, yaralama gibi bir suçlardan yattığı cezaevinden bir süre önce tahliye olan Yaşar Ş., dün, iddiaya göre, bir arkadaşı ile telefonda tartıştı. Turan Mahallesi'ndeki evinden çıkan Yaşar Ş., apartman kapısını tekmelemeye başladı. Kapının kırılan camı bacağını kesen Yaşar Ş., yaralandı.

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yaşar Ş., Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşar Ş.'nin durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2020-07-10 11:32:54



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