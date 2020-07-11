Başkan Günel’in esnafa desteği devam ediyor

Kuşadası Belediyesi, koronavirüs salgını sürecinde ekonomik açıdan zarara uğrayan esnafa düzenlediği açık hava konserleri ile can suyu olmaya devam ediyor. Bu kapsamda kentin yeni cazibe merkezi Balıkçılar Meydanı'nda 2'ncisi gerçekleştirilen Mehtap Meral konserine Kuşadalılar'ın ilgisi yoğun oldu.

Kuşadası’nda Mart ayından bu yana ara verilen kültürsanat etkinlikleri, Kuşadası Belediyesi tarafından yenilenen Balıkçılar Meydanı’nda “İçinden Mey Geçen Şarkılar” adıyla düzenlenen Mehtap Meral konserleri ile devam ediyor. Pandemi sürecinde ekonomik açıdan zarara uğrayan esnafa destek olmak amacıyla ilki geçen hafta gerçekleştirilen konserin 2'incisine de Kuşadalılar'ın ilgisi yoğun oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak yapılan konserde Kuşadalılar gönüllerince eğlenirken, esnaf da para kazandı.

“Yaz boyunca sürecek "

Kentte açık hava kültürsanat etkinliklerinin sosyal mesafe kurallarına uyarak yaz boyunca devam edeceğini belirten Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, "Salgın hastalık nedeniyle hem hemşehrilerimiz hem de esnafımız çok zor günler geçirdi. Belediye olarak düzenlediğimiz bu konserler ile vatandaşlarımıza moral verirken, esnafımıza da ekonomik getiri sağlıyoruz. Bu gece de muhteşem bir performans sergileyen değerli ses sanatçımız Mehtap Meral'e Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Ünlü yorumcu Meral, 14 Ağustos’a kadar her Cuma günü saat 21.30’da müzikseverlerle buluşacak.

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