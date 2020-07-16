Zeliha'ya korku dolu günler yaşatan eski eşine 3 yıl 9 ay hapis cezası



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'da 4 yıl önce boşandığı eşi Zeliha Erdemir'e (33) şiddet uygulayan ve uzaklaştırma kararıyla bileğine takılan elektronik kelepçeyi kırdığı için tutuklu yargılanan Murat Cem Kara'ya (37) 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Didim'de yaşayan muhasebeci Zeliha Erdemir, arkadaş ortamında tanıştığı Murat Cem Kara ile 4 yıllık arkadaşlıklarını nikah masasına taşıdı. Çiftin, bu evlilikten şu an 7 yaşında olan oğulları dünyaya geldi. İlk zamanlar iyi giden evlilikleri, iddiaya göre Murat Cem Kara'nın eşine şiddet uygulamasıyla kabusa döndü. Erdemir, kendisine şiddet uygulayan eşine, 7 Kasım 2014 tarihinde Didim 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. 26 Aralık 2016 günü görülen karar duruşmasında çift boşandı. Ancak, boşanmalarına rağmen Kara'nın kendisini tehdit ettiğini ileri süren Erdemir, 46 kez şikayetçi oldu.

3 AY SÜREYLE ELEKTRONİK KELEPÇE

Zeliha Erdemir'in yardım çığlığının ardından kamuoyunda oluşan tepkiler nedeniyle Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Didim 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazı gönderildi. Mahkemece yazıya göre, 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un 'tedbir kararlarının uygulanmasında hakim kararı ile teknik araç ve yöntemler kullanılabilir' hükmünü içeren 12'nci maddesi gereğince Kara'nın boşandığı Erdemir'e yaklaşmaması için elektronik kelepçe ile 3 ay süreyle denetlenmesine karar veridi. Mahkeme heyeti, 3 ayın sonunda tedbir kararının gözden geçirilip, kelepçeyi takmaması halinde Kara'ya 3 günden 10 güne kadar zorlama hapis uygulanmasına da karar verdi. Tedbir kararının ihlaline göre, zorlama hapis süresinin 30 güne çıkarılabileceği de kararda yer aldı.

KELEPÇEYİ KIRINCA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Murat Cem Kara, geçen 26 Aralık'ta eski eşini rahatsız etmemesi için takılan elektronik kelepçeyi 29 Ocak Çarşamba günü kırdığı için hakkında, devlet malına zarar verdiği gerekçesiyle işlem yapıldı. Kara, daha önce eski eşine uyguladığı şiddet gerekçesiyle açılan davalar kapsamında tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

'DAVAMDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM'

Erdemir'e fiziki ve psikolojik şiddet uygulayan Kara hakkında Didim 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması geçen 14 Temmuz'da görüldü. Zeliha Erdemir ile Aydın Barosu avukatlarının katıldığı davaya SEGBİS ile bağlanan Kara, eski eşini kasten yaralamak ve tehdit suçlarından 1 yıl 6'şar ay ve hakaretten 9 ay olmak üzere toplam 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Ayrıca cezaların ertelenmesine ve paraya çevrilmesine yer olmadığına hükmedildi.

'KADINLARIN KORKMADAN YAŞAMASI GEREKİYOR'

Kararın ardından konuşan Zeliha Erdemir, "19'uncu duruşmada nihayet karar açıklandı. Başıma daha büyük bir felaket gelmeden hak ettiği cezayı aldığı için mutluyum. Davamdan hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğim. Eski eşim, kendine avukat bulmuş, en büyük şaşkınlığım o oldu. 4 yıldır sonuç beklediğimiz davada bana şiddet uygulayan boşandığım eşim 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Bunun ne kadarını yatacağını bilmiyorum. Verilen bu cezaya sevineyim mi üzüleyim mi bilemedim. İndirim yok ona sevindim. İtiraz yolu açık. Onun da Yargıtay'dan dönmesi zaman alacaktır. Ama her şeye rağmen davamdan asla vazgeçmeyeceğim. Kadınların korkmadan yaşaması gerekiyor. O korkuyu çok iyi biliyorum o nedenle de vazgeçmeyeceğim" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2020-07-16 13:03:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.