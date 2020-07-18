Aydın’da orman yangını

Bodrum'da bulunan kafatası ona mı ait?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın Dalama ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Dalama ilçesi Yeniköy bölgesindeki ormanlık arazide öğle saatlerinde orman yangını başladı. Yangına havadan 4 helikopter, karadan 6 arazöz, 6 su ikmal aracı ve bir dozer sevk edildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesi havadan ve karadan devem ederken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.