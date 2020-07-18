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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu, karayolu şantiyesinde incelemelerde bulundu

DHA

Bakan Karaismailoğlu, karayolu şantiyesinde incelemelerde bulundu


Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın'da yapımı süren Selçuk-Ortaklar Karayolu şantiyesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Aydın'a geldi. Aydın Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Hüseyin Aksoy ile görüşen Bakan Karaismailoğlu, daha sonra AK Parti Aydın İl Başkanlığı'na geçti.
YOL ÇALIŞMASINI İNCELEDİ
Bakan Karaisamiloğlu, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz ve Bekir Kuvvet Erim ile AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen'in eşlik ettiği basın toplantısının ardından Selçuk-Ortaklar arasında yapımı devam eden 46 kilometrelik karayolunda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Karaisamiloğlu, "Bugün Aydın'dayız. Selçuk-Ortaklar karayolu hattı şantiyesinde bulunmaktayız. Çalışmalarla ilgili gerekli bilgileri aldık. İnşallah işin takipçisi olarak da bir an önce bitirilmesi için çalışacağız. Ülkemizin her kesiminde çok değerli çalışmalarımız var. Tüm amacımız değerli hemşerilerimizin yaşam standartlarını yükseltmek içindir. Yine Aydın bölgesinde devam eden çalışmaların bir an önce bitirilerek, hayata kazandırılması için önemli görüşmeler yapmaktayız. İnşallah hepsini en kısa zamanda Aydınlılar'ın hizmetine sunup, bundan sonrada Aydın'ın ihtiyaçları doğrultusunda yeni yapacağımız projelerin planlarını yapacağız. Yine milletvekilleri, valimiz ve belediye başkanlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Onların talep ve görüşleri çok değerlidir. Tabii ki vatandaşların isteği doğrultusunda da işlerimizi devam ettireceğiz" dedi.
Karaisamiloğlu, "Mart ayından beri bütün dünya bir salgınla savaşıyor. Biz de bütün yatırımlarımızı yaparken, bir taraftan da salgınla savaşırken, tedbirlerimizi aldık ve şantiyelerimizi tekrar dizayn ettik. Çalışmalarımızı engellemeden, bir şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Çok başarılı bu süreci anlattık. İnşallah bu yeni normal sürecinde en kısa sürede atlatıp, zaten devam eden işlerin daha da hızlandırmanın çabası içerisinde olacağız. Konforlu ve standartları yüksek bir yolda vatandaşlarımız seyahat edecekler. Bundan sonra şantiyelerin ve işlerin takipçisi olacağız" dedi.
İncelemelerin ardından öğle yemeğine geçen Bakan Karaismailoğlu, Aydın Çıldır Havaalanı'ndan uçakla, Bursa Yenişehir Havalimanı'na gidecek.DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2020-07-18 15:03:17

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