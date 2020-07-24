Sökespor'da Parıldar dönemi

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Sökespor'da teknik direktörlük görevine Cevahir Parıldar getirildi. Kulübün altyapısında yetişip uzun yıllar forma giyen Parıldar'ın yardımcılığını Furkan Yıldırım, kaleci antrenörlüğünü de Mustafa Yağcı yapacak.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2020-07-24 12:02:54
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