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Sökespor'da Parıldar dönemi

DHA

Sökespor'da Parıldar dönemi


Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Sökespor'da teknik direktörlük görevine Cevahir Parıldar getirildi. Kulübün altyapısında yetişip uzun yıllar forma giyen Parıldar'ın yardımcılığını Furkan Yıldırım, kaleci antrenörlüğünü de Mustafa Yağcı yapacak.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2020-07-24 12:02:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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