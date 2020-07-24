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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Tuncel, Sökeli gazetecileri bir araya getirdi

İHA

Başkan Tuncel, Sökeli gazetecileri bir araya getirdi

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının yıl dönümü ve Basın bayramı onuruna bir yemek düzenledi. Sökeli gazetecileri bir araya getiren yemekte Belediye Başkanı Levent Tuncel, başkan yardımcıları Veli Devrim Yerli, Mustafa İberya Arıkan, başkan danışmanı Melda Keskin, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Söke Şube Başkanı Ali Esmer, Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Söke Temsilcisi Levent Tuncer de bulundu.
“Yerel basının her zaman yanındayım”
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel yaptığı konuşmada, “Biz göreve gelirken yerel basını ayakta tutmak için elimizden geleni yapacağımızı söylemiş, destek olacağımızın sözünü verdik. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel olarak her zaman yanınızdayım. Her türlü derdinizde yanınızdayım. Kapımız her zaman açık. Gelebilirsiniz, her konuda sizlere yardıma hazırım. Yerel basını yaşatmak bizim görevimiz. Sizlerin sonuna kadar arkasındayım. Hepinizin bayramı kutlu olsun” dedi.
“Yerel basın zor durumda”
Aydın Gazeteciler Cemiyeti Söke Şube Başkanı Ali Esmer yaptığı konuşmasında; “Yerel basın çok zor durumda. Söke Belediyesi yerel basını önemsiyor ve destekliyor. Fakat gönül isterdi ki Söke’deki tüm kurumlar yerel basını desteklesin, yerel basın ayakta kalsın. Yerel basın zor günler yaşıyor. Yerel basın yok edilmeye çalışılıyor izlenimini alıyoruz. Sorunları yerel basın duyurur. Yerel basını yok ederlerse halkın sesinin kesileceğini düşünüyorlar. Çünkü yerel basının ayakta kalması halkın sesinin çıkması demektir. Basın ile ilgili özellikle yerel basını güçlendirecek yasaların çıkmasını bekliyoruz” dedi.
“Basın bayramında sansürü konuşmak üzücü”
Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Söke Temsilcisi Levent Tuncer ise, “Sansürün kaldırılışının yıl dönümünde sansürü konuşuyor olmak üzücü. Sosyal medyanın düzenlenmesi bugün gündemde olan bir konu. Elbette sosyal medyanın kendine çeki düzen vermesi, kanuna bağlanmasını ve haksız eleştirilerin ve karalamaların, çamur atmaların kalkmasını hepimiz istiyoruz ama sosyal medya bugün halkın kendini en iyi ifade edebildiği, habercilerin kendilerini daha kolay takipçilerine ulaştırabildikleri mecralar. Bu anlamda sosyal medyada yapılacak düzenlemelerin uygun bir şekilde yapılmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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