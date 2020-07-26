Germencik’te korona virüs denetimi

Aydın’ın Germencik ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerleri denetlendi.
Tüm dünyayı tehdit eden ve Türkiye’de de görüldüğü günden bu yana 5 bin kişinin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında Aydın’da da denetimler sürüyor. 8 ekipten oluşan 22 personel ile gerçekleştirilen denetimler kapsamında Germencik ilçesinde 68 berberkuaför, 2 ticari taksi durağı, 2 taksi, 13 minibüs, 1 pazaryeri, 31 kahvehaneçay ocağı, 67 lokantarestoran, 1 spor merkezi, 2 konaklama tesisi, 4 çay bahçesi, 2 dernek lokali, 2 nikahdüğün salonu, 2 internet kafe, 42 açık alan olmak üzere 239 işletme denetlendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.