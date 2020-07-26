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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası şiire doydu

İHA

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı'nın (KUSAV) ortaklaşa düzenlediği 'Ay Işığı Sohbetleri ve Müzik' isimli programın bu haftaki konuğu Modern Türk Şiiri'nin en önemli temsilcisi Ataol Behramoğlu oldu. Ses sanatçısı Mehtap Meral'in şarkılarıyla renk kattığı gecede usta şair, sevilen şiirlerini Kuşadalılar için okudu.

Kuşadası şiire doydu

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı'nın (KUSAV) ortaklaşa düzenlediği 'Ay Işığı Sohbetleri ve Müzik' isimli programın bu haftaki konuğu Modern Türk Şiiri'nin en önemli temsilcisi Ataol Behramoğlu oldu. Ses sanatçısı Mehtap Meral'in şarkılarıyla renk kattığı gecede usta şair, sevilen şiirlerini Kuşadalılar için okudu.
Ege Bölgesi'nin turizm başkenti Kuşadası, Modern Türk Şiiri'nin en önemli şairi Ataol Behramoğlu'nu ağırladı. Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'ndaki etkinliğe; KUSAV Başkanı Levent Köylü ile birlikte çok sayıda seçkin davetli katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak düzenlen etkinlik, Kuşadası Belediyesi Facebook sayfasından canlı olarak yayınlandı.
Mehtap Meral'in şarkılarıyla renk kattığı gecede sevilen şair 'Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var', 'Aşk İki Kişiliktir', 'Ben Ölürsem Akşamüstü Ölürüm', 'Bu Aşk Burada Biter', 'Sevgilimsin' gibi akıllara kazınan şiirlerini Kuşadalılar için okudu. Çeviri, edebiyat ve kültür üzerine yazıları, antoloji ve tiyatro çalışmalarıyla da Türkiye'nin sanat hayatına önemli katkıda bulunan Behramoğlu'na program sonunda, KUSAV Başkanı Levent Köylü plaket verdi.
Gecenin sonunda usta şair hayranları için 'Aşk iki kişiliktir' isimli şiir kitabını imzaladı.

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