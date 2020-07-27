Sokakta unutulan valiz panik yaşattı

Aydın’ın Efeler ilçesinde gece saatlerinde bir şahsın sokakta unuttuğu valiz hareketli anların yaşanmasına sebep oldu.

Olay Efeler ilçesi Orta Mahalle 218 sokakta saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokağın köşesinde duran valizi gören çevre sakinleri, bomba şüphesiyle durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, bomba imha ekiplerini beklerken bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Şüpheli valiz, ekipler tarafından fünye ile kontrollü bir şekilde patlatıldı. Patlatılan valizin içerisinden çok sayıda kıyafet çıkarken, polis ekipleri valizin sahibine ulaşarak kıyafetleri teslim etti.

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