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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pamucak sahiline yunus ölüsü vurdu

İHA

KuşadasıSelçuk ilçe sınırındaki Pamucak sahiline yunus ölüsü vurdu. Ölü olarak bulunan yunusun Afalina cinsi genç erişkin olduğunu tespit edildi.

Pamucak sahiline yunus ölüsü vurdu

KuşadasıSelçuk ilçe sınırındaki Pamucak sahiline yunus ölüsü vurdu. Ölü olarak bulunan yunusun Afalina cinsi genç erişkin olduğunu tespit edildi.
Vatandaşların haber vermesi üzerine Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği(EKODOSD) ekipleri olay yerine giderek, ölü yunus balığıyla ilgili inceleme yaptı. Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “ Yunuslar bazen hastalığa yakalanarak parazit oluşumları nedeniyle, plastik yutma, ağlara yakalanarak boğulma ve bazen de kasti olarak öldürüldükleri görülmektedir. Burada ölen Yunusun da kuyruğu kopmuş, bazı deliklerin oluştuğu görülüyor. Uzun süre denizde kalması nedeniyle fiziksel ve kimyasal değişikliğe uğramış. Oldukça bozulan ve kötü durumda olan Yunusun neden öldüğünü ya da öldürüldüğünü tespit etmek mümkün olmadı. Selçuk Belediyesi’ne; halk sağlığını etkilememesi için Yunusun sahilden alınıp, üzeri kireç dökülerek gömülmesi konusunda bilgi verdik. Pamucak Jandarma ekibine de Belediye gelinceye kadar meraklı vatandaşların yanına yaklaşmamalarını söyledik. Kayıt altına alınması için de İstanbul TÜDAV’ı bilgilendirdik “ dedi.

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