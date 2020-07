'Hırsızlık' suçundan çok saydı kaydı bulunan kişi yakalanarak tutuklandı 

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 'hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı bulunan Fethi C. (22) polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Fethi C., tutuklandı.

Nazilli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada 'hırsızlık' suçundan 23 kaydı bulunan Fethi C.'nin ilçede olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince yapılan takibin ardından düzenlenen operasyonla Fethi C. çalıntı bir motosikletle yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fethi C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Bahattin ALBAYRAK

