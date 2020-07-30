Nazilli'de imzalar konuştu

"Daha dün gibi..."

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NAZİLLİ, (DHA)TFF 3'üncü Lig kulüplerinden Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Yavuz İncedal'la yeniden anlaşan yönetim dış transferde iki oyuncuyu kadroya dahil etti.

Siyah-beyazlılar, Malatya Yeşilyurt Belediyespor'dan 24 yaşındaki stoper Sefa Korkmaz ve Karacabey Belediyespor'dan 23 yaşındaki santrfor Ömer Çetinbaş ile el sıkıştı. İki futbolcu da 2'şer yıllık kontrata imza attı. Sefa, 3'üncü Lig'de 22 karşılaşmada görev yaparken, Ömer ise 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşadığı kulübünde 25 lig maçında 3 gol kaydetti.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli

2020-07-30 11:49:05



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