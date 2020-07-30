Aydınlı genç evinde ölü bulundu

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Aydın’ın Efeler ilçesinde 35 yaşındaki bir genç, evinin balkonunda asılı halde bulundu. Yapılan inceleme sonrasında gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde saat 18.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 2 çocuk babası olan 35 yaşındaki M.K., evinin balkon kapısında asılı halde bulundu. M.K.’nin kapıya asılı olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler M.K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, olay yerinde incelemeler devam ediyor.

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