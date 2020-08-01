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Kaymakam Soley ve Başkan İnal'dan bayram ziyareti

İHA

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley ve Belediye Başkanı Zek İnal, Kurban Bayramı dolayısıyla güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Kaymakam Soley ve Başkan İnal'dan bayram ziyareti

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley ve Belediye Başkanı Zek İnal, Kurban Bayramı dolayısıyla güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.
Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley ve Belediye Başkanı Zeki İnal, bayramı görev başında geçiren güvenlik güçlerini ve sağlık çalışanlarını unutmadı. Kaymakam Soley ve Başkan İnal, polis ve jandarma ekipleri ile sağlık çalışanlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Emniyet ve jandarma kontrol noktalarını da ziyaret eden Soley ve İnal vatandaşlarla da bayramlaşarak sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda hatırlatmalarda bulundu.

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