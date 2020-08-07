Botları batan 2 göçmen kurtarıldı 

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Halil İbrahim KARABIYIK/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, botları batan 2 göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı mevkisindeki kayalık bölgede 2 göçmen olduğu bilgisini edindi. Bölgeye hareket eden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen ve lastik botları batan 2 göçmeni kurtardı.

DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Halil İbrahim KARABIYIK

2020-08-07 00:24:19



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