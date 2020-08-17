Aydın'da antik kent yakınında yangın (2)

KONTROL ALTINA ALINDI
Aydın'ın Söke ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Priene Antik Kenti kalıntılarına 3 kilometre mesafede etkili olurken, yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.İslam KELEŞ/AYDIN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Söke İslam KELEŞ
2020-08-17 21:53:38
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