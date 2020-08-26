Aydınspor tarihi Fenerbahçe galibiyetini 30’uncu yıl dönümünde andı

Aydınspor Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarında İstanbul'da Fenerbahçe'yi 61 mağlup ettiği karşılaşmayı 30. yıl dönümüne andı. Paylaşım, taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Aydınspor, 19891990 Sezonu'nda 2'nci ligi şampiyon tamamlayarak Türkiye 1. Futbol Ligi'ne terfi etmişti. Türkiye 1. Futbol Ligi'ndeki ilk karşılaşmasını İstanbul Kadıköy Stadyumu'nda Fenerbahçe ile oynamıştı. SiyahBeyazlılar karşılaşmayı İlker Yağcıoğlu (3), Hikmet Şıktaşlılar (2) ve Mustafa Gölpınar'ın attığı gollerle 61 kazanmıştı.

Türk Futbolu'nun dev takımlarından Fenerbahçe, Aydınpor'a karşı aldığı 61'lik mağlubiyetle tarihinin en ağır yenilgisini almıştı. Necdet Zorluer'in öğrencileri Aydınspor, Türkiye 1. Futbol Ligi'ne ihtişamlı bir giriş yaparak adını tüm Türkiye'ye duyurmuştu. Aydınspor'un 3 sezon mücadele ettiği ligde Fenerbahçe, kendi evinde siyah beyazlıları mağlup edemedi. Şanlı Yonca, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 19911992 Sezonu'nda 21 mağlup etmiş, 19921993 Sezonu'nda ise 11 berabere kalarak rakibine kaybetmemişti.

İlker Yağcıoğlu’da tarihi galibiyeti andı

Aydınspor'un 61 galip geldiği karşılaşmada 3 gol atan İlker Yağcıoğlu, tarihi galibiyeti resmi Twitter hesabından (@ilkeryagcioglu_) retweet ederek takipçileriyle paylaştı.

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