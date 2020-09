Aydın Valisi Aksoy’un 7 Eylül mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 98. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Aksoy mesajında, “Milli Mücadele meşalesinin ilk yakıldığı, milli ruhun canlandırıldığı, Ege Bölgesi’nin incisi, efeler diyarı Aydını’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98.Yıldönümünü kutlamanın mutluluğu, gururu ve heyecanı içerisindeyiz. Milli Mücadele, Anadolu’nun her karış toprağına Yüce Milletimizin mübarek kanı ve tertemiz alın teri akıtılarak tarihe yazılmış bir kahramanlık destanıdır. Tarihin bu eşsiz destanının en önemli bölümlerinden birini de güzide ilimiz Aydın’da verilen kurtuluş mücadelesi teşkil etmektedir. Aydın’ın 27 Mayıs 1919’da Yunanlılar tarafından işgal edilmesinin ardından yediden yetmişe Aydın halkı; yurt savunmasında ve düşman işgalinin kırılmasında her türlü fedakarlığı göze alarak, birlik ve beraberlik içerisinde canları pahasına mücadele vermişlerdir. Aydın’ın kurtuluşu; bir halkın kendi kendine direnişe geçtiği, namusu, canı, toprağı ve özgürlüğü için savaştığı muhteşem direnişin sembolüdür. Efelerin ve Efe ruhlu Aydın halkının başı dik, alnı açık mücadelesidir. Aydın’ın kurtuluşu inancın, milli birlik ve beraberliğin zaferidir. Bu anlamda 7 Eylül gururla ve inançla kutlamamız gereken müstesna bir gündür. Ecdadımızın tarihe yazdığı bu kahramanlık destanını gençlerimizin beyinlerine tarihimizin en büyük derslerinden birisi olarak nakşetmeliyiz. Aydın ilimiz ve ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98.Yıldönümünde bu mücadele ruhunu yeniden her alanda canlandırmalıyız. Yaşadığımız tarihi süreçlerden ders alarak gençliğimize mücadele ruhu aşılamalı ve Memleketimizi, Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği yüksek medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimin kurtuluş bayramını gönülden kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Devletimizin bekası, milletimizin birlik ve beraberliği, özgürlük ve bağımsızlığımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyorum" dedi.

