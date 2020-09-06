AK Parti Didim İlçe Başkanı Subaşı yeniden başkan seçildi

AK Parti Didim İlçe teşkilatının 7. olağan kongresinde mevcut ilçe başkanı Maşallah Subaşı yeniden ilçe başkanı seçildi.

Didim Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir halı sahada yapılan kongrede Korona virüs (Kovid19) ile mücadele kapsamında oturma alanları sosyal mesafe uygun olarak hazırlanırken katılımcılara maske dağıtıldı. Kongreye AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz ve Rıza Posacı, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Ege Bölge Aydın İl Koordinatörü Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Koçarlı Belediye başkanı Nedim Kaplan, MHP Didim İlçe başkanı Fikret Alkaya, AK Partili ilçe başkanları AK Parti kadın ve gençlik kolları başkanları, Oda başkanları ve sivil toplum örgütü temsilcileri ve partililer katıldı.

“Didim'den hiçbirşey eskisi gibi olmayacak"

Kongrenin divan başkanlığını AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Ege Bölge Aydın İl Koordinatörü Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kongrede ilk konuşan AK Parti Didim ilçe başkanı Maşallah Subaşı Cumhur ittifakını ileriye taşıma gayreti içerisinde olacaklarını belirterek, hakkındaki iddialara da sert yanıt verdi.

Subaşı 15 yaşında siyasete girdiğini ve Refah Partisi'nin ardından 19 yıldır AK Parti'de yer aldığını belirterek “Adamın biri çıkmış benim için HDP’li diyor. Ben HDP’li değilim alnım açık, başım dik; Cumhur ittifakının neferiyim. Cumhurbaşkanımın ve bu teşkilatın neferiyim. Yeniden bana bu görevi verdiler. Allah onlardan razı olsun. Piyasaya bir video çıkmış, AK Parti Didim ilçe teşkilatı Didim’de yok diye.Bir tane Didimli çıksın desin Maşallah Subaşı ve ekibi en ufak bir yanlış yaptı desin, ben bu görevi bırakmaya hazırım. Amaç çamur atmak, ben göreve geldim geleli tüm muslukları kapattım tek yanlış yapmadım. Bundan sonra Cumhurbaşkanımın dediği gibi Didim’de hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak”diyerek kongreye katılım sağlayanlara teşekkür etti.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ise kongrenin hayırlı olmasını dilerken “Didim’de güzel bir yerel seçim geçirdik. İyi bir oy aldık ama maalesef belediyeyi kazanmadık. Önümüzde 2023 ve 2024 seçimleri var. 2023’de biz imkansız diye bir şey görmüyoruz ve Didim’de Cumhur İttifakı'nı Didim’de birinci yapmak için çalışacağız. Bugünden itibaren tüm partililerimizle beraber Didim’de kenetlenerek hedefe doğru yürüyeceğiz.” dedi.

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla çalıştık"

AK Parti Aydın Milletvekili ve KİT Komisyonu başkanı Mustafa Savaş kongrelerin bayrak yarışı olduğunu ifade ederek, görev yapanlara teşekkür etti. Savaş tüm Dünya’nın pandemi salgınıyla mücadele ettiğini belirterek “Bu mücadelede güçlü liderlik, altyapı, bakanlık koordinasyonu ve önlemlerin alınması etkili, bu kapsamda herkese devletimiz el uzattı. Diğer ülkelere baktığımızda gelişmiş ülkelerde maske savaşları yaptılar. Solunum cihazı bulamadılar. Biz vatandaşımıza sahip çıktık. 24 saat ekiplerimizi görevdeydi. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla çalıştık.”dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK üyesi Metin Yavuz konuşmasının başında başta Aydın olmak üzere Kurtuluş savaşı sonrasında işgalden temizlenen Aydın ilçelerinin kurtuluş günlerini kutladı. Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkeyi muasır medeniyetlerine ulaştırmak için çalıştığını ve cumhur ittifakı ile bunun sağlanmaya çalışıldığını belirtti. Türkiye’nin ayakları üzerinde durmasının birilerini rahatsız ettiğini kaydeden Yavuz “Biz Akdeniz’de haklı mücadelemizi veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Daha önceleri karşılarında balık avlarken zorlanan bir ülke vardı, şimdi ise kendi enerjisini arayan bir ülke var. Bizlere türlü türlü saldırılar yapıyorlar ama bu saldırılara karşı duruyoruz”dedi.

Konuşmaların ardından AK Parti Didim ilçe teşkilatının yönetim kurulu raporu ile mali raporları okunup ibra edildi. Ardından Didim AK Parti teşkilatının yeni yönetim kurulu tanıtıldı. Maşallah Subaşı başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu; “Ali Karadayı, Bayram Erzurum, Bahri Yaba, Davut Bektaş, Erkin Erdem, Esma Boztürk, Elif Ele, Faruk Uludağlı, Hakan Kılıç, Halil İbrahim Semerci, İskender Altın, İbrahim Engil, Musa Üstündağ, Mustafa Süvari, Mustafa Kotan, Mehmet Vela, Mehmet Çoban, Mikail Karabulut ve Naci Saygın”

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