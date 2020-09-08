Aydın'da erkenci pamuk hasadı



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, 41 dönüm arazide üretilen erkenci pamuk, hasat edildi. 16 ton çıkan pamuk, sembolik fiyatla kilosu 5 liradan satıldı.

İncirden sonra Aydın'da en çok üretilen pamukta ilk hasat yapıldı. Gerenkova Mahallesi'nde Turan Çocuk'a ait 41 dönüm araziye ekimi yapılan erkenci pamuk, 20 gün önce hasat edildi. Hasadı yapılan 16 ton pamuk, sembolik fiyat olarak, kilosu 5 liradan satıldı. İncirliova ilçesinde 26 bin dekar alanda ekilen normal pamuğun hasadı ise eylül ayı sonlarında başlayacak.

Babasından kalan arazilere, 3 yıl önce emekli olduktan sonra pamuk ekmeye başlayan Turan Çocuk, "Çiftçilik benim baba mesleğim. 41 dönüm araziye pamuk ekimi yaptım; ancak bu yıl düzensiz giden hava şartları pamuğu da olumsuz etkiledi. Erkenci pamuk ürettik. Bugün de ilk hasadı yaptık. Beklentimiz büyük. Pamuk şu an için iyi, inşallah fiyatlar da düzgün olur. Ona göre hesabımızı yaparak, gelecek yıla hazırlık yapacağız" dedi.

İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı ise "Biz çiftçiler olarak 6 ay pamuğa çocuk gibi baktık; ancak şu anda henüz ortada fiyat yok. Çiftçiler de pandemiden dolayı biraz tedirgin. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, ilçemizi ziyaret ettiğinde, pamukla ilgili çok güzel projelerinin olduğunu söyledi. Merakla bekliyoruz. 40 randıman çekirdeksiz pamuk 10 lira 80 kuruşa satılırken, tarlada yeni toplanan çekirdekli pamuğun kilo maliyeti ise 4 lira 70 kuruşu buluyor. Yeni hasat pamuğun kilosunu tarlada 5 liranın üzerinde satarsak çiftçiler olarak rahatlarız. Her bölge kendi ürününü ekerse biz ancak o şekilde para kazanabiliriz. Keşke taban fiyatlar önceden açıklansa" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Aydın / İncirliova Burhan CEYHAN

2020-09-08 15:59:15



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