Şüpheli araçtan yarım kilo uyuşturucu madde çıktı, 2 tacir tutuklandı

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu tacirlerine karşı seri operasyon başlattı. Dün gece durumundan şüphelendiği bir aracı takibe alan ekipler, durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirirken, olayla ilgili iki kişi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Dün gece yarısı Aydın Efeler ilçe merkezi Ovaeymir Mahallesi’nde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yolunda bir ihbarı değerlendiren Aydın Emniyeti Narkotik Şubesi ekipleri, operasyon düzenleyerek 59 ABN 569 plakalı aracı durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada yarım kg metanfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili Bedrettin D. ve Celal G. isimli iki kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen her iki zanlı da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

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