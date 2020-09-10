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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ketenyeri Mahallesi’ne yeni su kaynağı

İHA

Ketenyeri Mahallesi’ne yeni su kaynağı

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) geçen günlerde deposu yenilenen Köşk Ketenyeri Mahallesi’nde şimdi de yeni bir su kaynağı oluşturuldu. Mahalle halkının taleplerini değerlendiren ASKİ ekipleri mahallenin farklı bir noktasında daha sondaj çalışması gerçekleştirdi. Böylelikle Ketenyeri’nin su ihtiyacı da uzun yıllar yetecek şekilde karşılanmış oldu.
ASKİ ekipleri ile koordineli şekilde çalıştıklarını ve plan yaptıklarını belirten Ketenyeri Mahalle Muhtarı Mithat Yalçın, “Atalarımızın bir sözü vardır. Yap koy bir tarafa lazım olur diye. Büyükşehirimiz de zamanında burada çalışmış, sondaj yeri belirlemiş. Bu yaz havaların sıcak gitmesiyle ASKİ'den yeni sondaj kuyusu talebinde bulunduk. ASKİ de ilgilendi, 23 günde çalışma yapıldı ve şu anda suyumuz depoya akıyor. Hizmetlerinden dolayı ASKİ çalışanlarına ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na halkım ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

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