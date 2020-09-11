Elbistanlılar Derneği’nden Başkan Atabay’a destek

Didim Elbistanlılar Derneği, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’a destek ziyaretinde bulundu.

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’a atılan ahlaksız ve mesnetsiz iftiralara yönelik tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Didim Elbistanlılar Derneği Başkanı Tacim Bakır ve yönetimi Başkan Atabay’a destek ziyaretinde bulundu.

Didim Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Didim Elbistanlılar Derneği Başkanı Tacim Bakır ve yönetimi Başkan Atabay’a yapılan çsaldırılara karşı kesinlikle sessiz kalmayacaklarını belirtti.

Başkan Atabay’ın yanında olduklarını belirten Bakır, “Bu dava Didim’in davası, Deniz Atabay’ın davası değildir. Türkiye’de siyasetin bu kadar çirkin bir hal aldığını üzülerek söylemek istiyoruz. Didim’de Belediye Başkanlığı yapmak çok zor bir görevdir. Bu güzel topraklardaki araziler hep rant baronlarının iştahını kabartıyor ve Didim’de rantı engelleyen Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’da bu art niyetli kişilerin hedefi haline geliyor. Bizler başkanımızın yanında dimdik duruyoruz. Didim’i hiç kimsenin kötü emellerine yedirmeyeceğiz” dedi.

"Atabay’ı korkutmak istiyorlar"

Didim’de rantı, yolsuzluğu ve rüşveti engelleyen, Didim’in dürüst ve çalışkan Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’ı sindirmeye çalıştıklarını belirten Tacim Bakır, “Başkanımıza ve eşine ahlaksızca iftiralar atarak yıldırmak, sindirmek ve korkutup kaçırmak istiyorlar. Başkanımızın şer odaklı kişilerin karşısında dimdik duruşundan kesinlikle taviz vermediği için tebrik ediyoruz. Bizler de başkanımızın arkasındayız” dedi.

"Karşılarında korkup kaçacak bir belediye başkanı yok”

Didim Elbistanlılar Derneği’ne destek ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Karşılarında kesinlikle onlardan korkup kaçacak bir belediye başkanı olmadığını iyi bilsinler. Yalan ifadelerle, ahlaksızca ve mesnetsizce iftiralarla kesinlikle emellerine ulaşamayacaklar. Didim halkının hakkını kimseye yedirmeyeceğim. Didim’de ranta izin vermediğim için göreve geldiğim günden bu yana sürekli tehdit ve şantajlarla karşı karşıya kaldım. Şimdi de çirkin bir iftira ile karşı karşıyayım. Konu ile ilgili gerekli şikayetlerimizi gerçekleştirdik. Rantçılar ve kendilerini kanunlardan üstün gören “illegal yapılanmalarla” hukuk çerçevesinde mücadelem sonuna kadar devam edecektir” dedi.



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