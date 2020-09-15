Efeler Belediyesi'nden aşure ikramı

Efeler Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Bey Camii önünde ve Zafer Meydanı’nda aşure hayrı ikramında bulunuldu.

Efeler Belediyesi tarafından hazırlanan aşure hayrına Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve çok sayıda vatandaş katıldı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay aşure hayrından sonra vatandaşlarla sohbet etti.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, vatandaşlara tek tek aşure dağıtarak, Muharrem ayının hayırlar getirmesini diledi. Başkan Atay, "Dostluğun, kardeşliğin, barışın daha yoğun yaşandığı Muharrem ayının içerisindeyiz. Bu ay dolayısı ile yaptığımız aşure hayrının içerisinde çok fazla malzeme var. O malzemelerin yerinde insanlarımızın olduğunu düşünün. Yani orada dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı olmaksızın bütün toplumumuz bir arada. Buna da çok ihtiyacımız var. Milli birlik ve bütünlük içerisinde olmamız gerektiği günleri yaşıyoruz. Efelerli, Aydınlı hemşerilerimizle birlik ve beraberlik içinde hayrımızı yaptık. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Muharrem ayı hepimize sağlık, bolluk, bereket ve hayırlar getirsin. Dünya olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz. Pandemi sürecinde sağlığımız için sevdiklerimizle aramıza mesafe koyduk. Vatandaşlarımızdan da rica ediyorum. Sosyal mesafe kurallarına uyalım" dedi.



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