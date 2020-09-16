Kuşadası'nda tur firmalarına 'koronavirüs' denetimi



Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ve Turist Rehberleri Birliği (TUREB) görevlilerince ilçeye tur düzenleyen firmalara yönelik bir dizi denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın "Sağlık İçin, Hepiniz İçin" sloganıyla koronavirüs (Covid-19) tedbirlerinin yerine getirilip, getirilmediğine yönelik Türkiye genelinde başlattığı denetimler Kuşadası'nda da devam ediyor. Uygulama kapsamında Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ve Turist Rehberleri Birliği tarafından kente tur düzenleyen firmalara yönelik denetim yapıldı. Kuştur uygulama noktasında dün 19.00 21.00 saatleri arasında yapılan denetimde, yetkililerce tur araçlarının kaçak yolcu taşıyıp, taşımadığına bakıldı. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri ise şoför ve yolcuların maske takıp takmadığını kontrol etti. Kurallara uymayan 10 araca ise 1500 ile 6 bin TL arasında değişen rakamlarda para cezası kesildi.

'DENETİMLER SÜRECEK'

Aydın'ın farklı ilçelerinden denetimlerin belirli aralıklarla süreceğini belirten Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, "Normalleşme sürecinin başından beri bu tür uygulamaları yapıyoruz. Amacımız kaçak turları ve rehberleri denetlemek. Ayrıca görevli polisler eşliğinde koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığına bakmak. İlçemizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin güvenliği bizim için büyük önem taşıyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2020-09-16 13:31:17



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