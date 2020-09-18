Nazilli Belediyespor pusuya yattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)Misli.com 3´ncü Lig 2´nci Grup'ta yeni sezonun ilk haftasında pazar günü Fethiyespor'a konuk olacak Nazilli Belediyespor, hazırlıklarını tamamlayıp tesislerinde kampa girdi.

Teknik direktör Hasan Şermet, sezon öncesi iyi bir kadro kurduklarını ve lige moralli başlamak istediklerini dile getirdi. İyi bir hazırlık kampı geçirdiklerini belirten Şermet, "Takımdan ayrılan oyuncuların boşluğunu yaptığımız transferlerle doldurduk. Lig başlamadan transferlerimizi tamamladık. Yeni oyuncularla birlikte çalıştık. Uyum sorununu büyük oranda aştık. Pazar günü oynayacağımız Fethiyespor deplasmanında iyi bir sonuç bekliyoruz. Lige 3 puanla başlamak takımın morali açısından da son derece önemli. Umarım Fethiye'den galibiyetle döneriz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2020-09-18 12:01:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.