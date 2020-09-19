Aydın’da maske takmayan 56 kişiye 57 bin TL ceza kesildi

Aydın’da gerçekleştirilen Korona virüs (Covid19) denetimleri kapsamında maske takmayan 56 kişiye 57 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu güne 7 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan Korona virüs ile mücadele kapsamında denetimler aralıksız sürüyor. Aydın il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde denetlenen; 3 bin 377 iş yerinden 11 iş yerine 3 bin 943 TL, maske kontrolü yapılan 5 bin 256’den 64 kişiye 57 bin 600 TL ve sosyal mesafe kontrolü yapılan 2 bin 754 kişiden 138 kişiye 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 64 bin 693 TL idari para cezası uygulandı.



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