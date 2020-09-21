Yüzey çalışmaları tamamlanan 'Mastaura Antik Kent' gün yüzüne çıkıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüzey çalışmaları tamamlanan 'Mastaura Antik Kent' gün yüzüne çıkıyor

DHA

Yüzey çalışmaları tamamlanan 'Mastaura Antik Kent' gün yüzüne çıkıyor


Murat GÜRKAN/NAZİLLİ, (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Adnan Menderes Üniversitesi ve Kültür Turizm İl Müdürlüğü iş birliğiyle üç ay önce başlatılan Mastaura Antik Kenti Arkeolojik Yüzey Araştırmaları çalışmaları tamamlandı.
Roma mimarisinin dünya üzerindeki en iyi örneği kabul edilen Kolezyum´un bir benzeri olan 2 bin 700 yıllık arenanın yüzey çalışmalarını yürüten (ADÜ) Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi doktor Sedat Akkurnaz, kazı çalışmalarına ekim ayında başlanacağını açıkladı. Mastaura Antik Kenti'nin turizme kazandırılması yönünde başlatılan çalışmaların tamamlanmasının ardından Bozyurt Mahallesi'nde bir toplantı düzenlendi. Toplantıya AK Parti Aydın Milletvekili Kamu İktisadi Teşebbüsleri Başkanı Mustafa Savaş ve AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim´in yanı sıra Kültür ve Turizm´den sorumlu Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Kazı Başkanı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi doktor Sedat Akkurnaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız´ın yanı sıra kazı çalışmalarına destek veren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan ve ticaret borsa temsilcileri ile mahalle sakinleri katıldı.
'GAYRETİMİZ TARİHİ YERLERİ TURİZME KAZANDIRMAK'
Toplantıda Konuşan AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, "Tarihi kültürümüzün de turizme kazandırılması gerektiğini açıklayarak, "Geçen yaz sezonunda ilimize 2 milyon turist gelmiş ve bunlardan sadece 50 bin kişi Nysa gibi, Geyre gibi tarihi yerleri gezmiş ve daha sonra otobüslerle Denizli´de bulunan Pamukkale´ye gitmiş. Bizim de gayretimiz, bu gibi tarihi yerlerimizi turizme kazandırmak. Bunun için çalışıyoruz. Buralar turizme kazandırıldığı taktirde bölgede yaşayan vatandaşlarımız da ekonomik anlamda kalkınmış olur" dedi. Tanıtım toplantısı sonrası Mastaura Antin kentin bulunduğu alandaki arazi sahiplerine, törenle kazı çalışmalarına izin vermeleri konusunda muvafakatname imzalatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ise arazilerin kamulaştırılacağı ve ağaç başına sahiplerine bedel ödeneceği bildirildi.
FOTOGRAFDHA-Genel Türkiye-Aydın / Nazilli Murat GÜRKAN
2020-09-21 22:30:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köprüye sıkışan araç, lastiğinin indirilmesi ile kurtarıldı
YEREL HABERLER Köprüye sıkışan araç, lastiğinin indirilmesi ile ...
Aydın'da yüz yüze eğitimin ilk günü öğrencilere incir ikramı
YEREL HABERLER Aydın'da yüz yüze eğitimin ilk günü öğrencilere incir ...
Babasının böbreği ile hayata bağlanacak
YEREL HABERLER Babasının böbreği ile hayata bağlanacak
Aydın’da uyuşturucuya geçit yok
YEREL HABERLER Aydın’da uyuşturucuya geçit yok
AK Partili Savaş; "Çocuklarımızın her zaman yanındayız"
YEREL HABERLER AK Partili Savaş; "Çocuklarımızın her zaman ...
Aydın’da yüz yüze eğitimin ilk ders zili çaldı
YEREL HABERLER Aydın’da yüz yüze eğitimin ilk ders zili çaldı
Uyuşturucuyu sakladığı yer polisleri bile şaşırttı Terliğin altına uyuşturucu saklamış
YEREL HABERLER Uyuşturucuyu sakladığı yer polisleri bile ...
Başkan Güler’den ilk ders gününde öğrencilere incir ikramı
YEREL HABERLER Başkan Güler’den ilk ders gününde öğrencilere incir ...
70 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
YEREL HABERLER 70 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli kovalamaca ...
Kuşadası Belediyesi geleceğin tiyatrocularını seçiyor
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi geleceğin tiyatrocularını seçiyor
Nazilli oda başkanlarından Başkan Çerçioğlu'na ziyaret
YEREL HABERLER Nazilli oda başkanlarından Başkan Çerçioğlu'na ...
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden eğitime 'hijyen' desteği
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden eğitime 'hijyen' ...
Nazilli Belediyespor şaştı kaldı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor şaştı kaldı
Didim Belediyespor’dan Başkan Atabay’a ziyaret
YEREL HABERLER Didim Belediyespor’dan Başkan Atabay’a ziyaret
Germencik Belediyesi’nden kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Germencik Belediyesi’nden kan bağışı kampanyası
Germencikli kadınlar öğrenciler için üretiyor
YEREL HABERLER Germencikli kadınlar öğrenciler için üretiyor
Aydın filede Kuzeyboru önünde
YEREL HABERLER Aydın filede Kuzeyboru önünde
Başkan İnal, zeytin üreticilerini yalnız bırakmadı Karacasu’da zeytin hasadı başladı
YEREL HABERLER Başkan İnal, zeytin üreticilerini yalnız ...
Büyükşehir Bozdoğan’da minik öğrencileri unutmadı
YEREL HABERLER Büyükşehir Bozdoğan’da minik öğrencileri unutmadı
Yeni mahsul yer fıstığı tezgahlardaki yerini aldı
YEREL HABERLER Yeni mahsul yer fıstığı tezgahlardaki yerini aldı
Bir zamanlar su üstünün en gözde gemileriydi, şimdi söküm için sıra bekliyor
YEREL HABERLER Bir zamanlar su üstünün en gözde gemileriydi, şimdi ...
Aydın’da KBRN eğitimi yapıldı
YEREL HABERLER Aydın’da KBRN eğitimi yapıldı
Aydınlı arıcılar sertifikalı oldu Başkan Özdemir: Arıcımızın bilinçlenmesi için eğitim çalışmalarına ağırlık veriyoruz
YEREL HABERLER Aydınlı arıcılar sertifikalı oldu Başkan Özdemir: ...
Sultanhisar’da kan bağışı kampanyası düzenlendi
YEREL HABERLER Sultanhisar’da kan bağışı kampanyası düzenlendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X