Nazilli Belediyesi Turan Mahallesi’nde çalışmalara devam ediyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Turan Mahallesi 348 Sokak’ta parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi ekipleri Turan Mahallesi’nde 12 iş makinesi ve 40 personeli ile başlattığı yol yapım, bakım, onarım ve kaldırım yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Kazı ve stabilizesi yapılan 348 Sokak’ta incelemelerde bulunan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Kenar bordür ve parke taşı döşeme çalışmalarımıza başladık. Kentimizin tamamında alt yapısı tamamlanan alanlarda yollarımızın çağa uygun ve güvenli hale gelmesi için çalışıyoruz. Buradaki faaliyetlerimiz tamamlandığında Turan Mahallemize 20 yıla yakın kullanılabilecek sağlam yollar kazandırmış olacağız” sözlerini kaydetti.

Nazilli Belediyesi olarak hayata geçirdikleri projelerle, çağdaş, planlı, dinamik, üretken, kalıcı ve halktan yana bir belediyecilik örneği sergilediklerini ifade eden Başkan Özcan, “İlçemizin ekonomik ve sosyal gelişimini destekleyen kooperatif projesi NAZKOOP, eğitimde eşitlik anlayışı ile hayata geçirdiğimiz NAZGEM, 7/24 halka hizmet için kurduğumuz çağrı merkezi, çağdaş bir anlayışın örneği olan ‘Akıllı Kent Sistemi’ gibi kapsamlı projelerimizin yanı sıra yaşlı ve engellilere yönelik pozitif ayrımcılık disiplini ile çalışıyoruz. Tüm bunların yanında rutin belediyecilik hizmetlerimizde mesai saati gözetmeksizin tüm ekibimizle birlikte Nazillimiz için hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.