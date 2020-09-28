ASKİ altyapıda kalıcı çözümler üretiyor

ASKİ Aydın genelinde eş zamanlı olarak birçok projeyi hayata geçiriyor ve kalıcı çözümler üretiyor.

Aydın’ın altyapısını yenilemek ve alternatif kanallar oluşturmak üzere çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) eş zamanlı olarak birçok farklı noktada çalışmalarını sürdürüyor.

“Nazilli Ketendere’de çalışmalar sürüyor”

Özellikle yaz aylarında artan su ihtiyacını karşılamak için çok sayıda sondaj yapan ASKİ ekipleri bu kapsamda Nazilli’nin Ketendere Mahallesi’nde de içme suyu sondajı çalışması yapmıştı. ASKİ ekipleri bu sondajdan çıkan suyu depoya ulaştırmak için isale hattı çalışmasına geçti. Böylelikle Ketendere Mahallesi’nin su ihtiyacını uzun yıllar karşılayacak bir çözüm oluşturuldu.

“Söke Sazlı’da 5 bin 500 metre altyapı çalışması”

Kent genelinde kalıcı çözümler üretmek için çalışan ASKİ, Söke’nin Sazlı Mahallesi’nde ise içme suyu şebeke yenileme çalışmaları yapıyor. Sazlı’da 3500 metre içme suyu isale hattının yenilemesinin ardından şimdi de 2000 metre içme suyu şebeke yenilemesine başlandı. Bu çalışma ile 200 içme suyu abone bağlantısı yenilenmiş olacak.

“Çine’de içme suyu şebekesi yenileniyor”

İçme suyu şebekelerinin konusunda büyük yatırımlar yapan ASKİ, sokak sokak çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Çine’deki Şükran Güngör sokakta içme suyu şebeke yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

“Yağmur suyu rögarları ve ızgaraları temizliyor”

ASKİ ekipleri altyapı çalışmalarının yanı sıra aşırı yağışlı havalarda meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için kent genelinde yağmur suyu rögarlarını ve ızgaralarını da temizliyor.

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