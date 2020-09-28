Aydın filede İstanbul'da oynuyor

AYDIN, (DHA) - MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde son olarak evinde Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yenerek iç sahada 3'te 3 yapan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın Sistem9 Yeşilyurt deplasmanında terleyecek. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak 6'ncı hafta mücadelesi saat 14.00'te başlayacak. İlk 2 deplasman maçında VakıfBank ve Kuzeyboru'ya boyun eğen Aydın temsilcisi, Yeşilyurt ekibini yenerek ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor. Ligde Aydın BŞB, 8 puanla 8'inci sırada bulunurken, aynı puandaki Sistem9 Yeşilyurt rakibinin iki basamak altında yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)
2020-09-28 13:25:38
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