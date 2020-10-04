Kuşadası'nda mesire alanları ve plajlar doldu



Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda hafta sonunu değerlendirmek isteyenler mesire alanları ile plajları doldurdu. Ekim ayı olmasına rağmen hava sıcaklığının 32 derece olarak ölçüldüğü ilçede yerli turistler ile bölge halkı piknik yapıp kumsalda güneşlenerek pazar gününün keyfini çıkardı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda, mesire alanları ile plajlar doldu. Ekim ayı olmasına rağmen 32 dereceyi aşan sıcaklardan bunalan bölge halkı ve turistler havanın deniz kıyısına geldi. Hem piknik yapmak hem de denize girmek isteyen tatilcilerin birinci tercihi Kuşadası'nın mavi bayrağa sahip Sevgi Plajı ile Adagöl Mesire Alanı oldu. Sevgi Plajı ile Adagöl mesire alanına sabah saatlerinden itibaren akın eden ziyaretçiler mangal yaktı, denize girdi. Bazıları ise tercihini çadır kurmaktan yana yaptı. Alan içerisindeki piknikçilerin sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü. Kuşadası'nın dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı'nda da yoğunluk yaşandı. Sıcaktan bunalanlar, çocuklarıyla gün boyu denize girdi. Yabancı turistler ise su sporları yaparak denizin keyfini çıkardı. Kentin simgesi olan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Güvercinada Kalesi de çevre illerden ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Kuşadası'na turistik amaçlı gelen misafirlerin ilgi odağı oldu. Tarihi kaleyi gezen ziyaretçiler, kalenin önünde bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi.

'KUŞADASI'NI ÇOK BEĞENDİK'

Tatilini geçirmek için İstanbul'dan 3 arkadaşıyla birlikte Kuşadası'na geldiğini belirten bankacı İlker Kırtay (27), "Kuşadası'nı çok beğendik. Burası sunduğu fırsatlar ile çok cazip bir yer. Denizi de çok temiz. Biz tercihimizi çadır kurmaktan yana yaptık. Bir gün daha Kuşadası'nda kaldıktan sonra Didim'e gideceğiz" dedi.

Ailesiyle birlikte Adagöl Mesire Alanı´na gelen emlak danışmanı Cenk Karaca (42) ise "Kuşadası'nın yerlisiyiz. Havalar güzel olduğu sürece hafta sonları burada mangal yapıyoruz. Hem çocuklar hem de biz çok güzel vakit geçiriyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2020-10-04 16:25:14



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