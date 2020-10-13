Boşanma aşamasındaki eşi, çocuklarının gözü önünde dövüp, saçlarını kesti



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) AYDIN'da yaşayan Özlem K. (22), boşanma aşamasında olduğu Ünal K. (26) tarafından çocuklarının gözü önünde dövüldü, makasla saçları kesildi. Gözleri moraran eşinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Ünal K., sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı. Özlem K., yakınlarının yanına sığınırken, 3 çocuğu da devlet korumasına alındı.

Söke ilçesinde oturan Özlem K., 6 yıl önce, arıcılık yaparak, geçimini sağlayan Ünal K. ile evlendi. Çiftin bu evlilikten 3 çocuğu dünyaya geldi. Evlendikten bir süre sonra eşinden şiddet görmeye başladığını belirten Özlem K., mart ayında boşanma davası açtı. Dava sürerken, Ünal K., iddiaya göre, zaman zaman Özlem K.'ye barışmak istediğini söyleyip, bir daha şiddet olmayacağına dair sözler verdi. Pazar günü eşinin kaldığı eve giden ve alkollü olduğu öne sürülen Ünal K., iddiaya göre, çocuklarının gözü önünde tartışma çıkardı. Ünal K., dövdüğü Özlem K.'nin yüzünü tanınmaz hale getirdi, daha sonra da makasla saçlarını keserek, önüne döktü. Korkudan ne yapacağını bilemeyen genç kadının yardımına komşuları geldi. Eve çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özlem K., buradaki tedavisinin ardından darp raporu alarak, polise şikayette bulundu. Eşine şiddet uyguladığı ve darbettiği gerekçesiyle gözaltına altına alınan Ünal K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı. Özlem K., yakınlarının yanına sığınırken, 3 çocuk ise devlet korumasına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2020-10-13 15:42:53



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