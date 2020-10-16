ADÜ’de görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı gerçekleşti

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Personel Daire Başkanlığı tarafından ‘Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ kapsamında gerçekleştirilen sözlü sınav, Atatürk Kongre Merkezi’nde tamamlandı.

ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz’ün komisyon başkanlığında gerçekleşen sözlü sınavda, 2 şube müdürü ve 33 şef kadrosu için yazılı sınavda başarılı olan 10 şube müdürü ve 103 şef adayı sözlü sınava tabi tutuldu.

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